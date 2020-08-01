أول تعليق من زوج المطربة دنيا بطمة على حكم سجنها

وجه زوجه المطربة المغربية دنيا بطمة المنتج محمد الترك رسالة دعم لها بعد حكم سجنها وذلك عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وكتب: "ملكتي الغالية لا تهتمي أن يكرهك الناس وأنتِ تثقين بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنتِ تكرهين نفسك ولا تثقين بها وانا اعلم انك مظلومه والظلم لا يدوم".





كانت محكمة مغربية، أدانت المطربة المغربية دنيا بطمة، بثمانية أشهر من السجن النافذ، على خلفية التورط في "قضية تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".



واتهمت بطمة بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم







