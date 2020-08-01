أول تعليق من زوج المطربة دنيا بطمة على حكم سجنها

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:58 ص
بوابة الفجر
وجه زوجه المطربة المغربية دنيا بطمة المنتج محمد الترك رسالة دعم لها بعد حكم سجنها وذلك عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب: "ملكتي الغالية لا تهتمي أن يكرهك الناس وأنتِ تثقين بنفسك وتحترمينها أهون كثيراً من أن يحبك الناس وأنتِ تكرهين نفسك ولا تثقين بها وانا اعلم انك مظلومه والظلم لا يدوم".

كانت محكمة مغربية، أدانت المطربة المغربية دنيا بطمة، بثمانية أشهر من السجن النافذ، على خلفية التورط في "قضية تشهير" بشخصيات معروفة عبر موقع التواصل الاجتماعي "سناب شات".

واتهمت بطمة بالضلوع في حساب ينشر "الفضائح" ويكشف تفاصيل من الحياة الخاصة للمشاهير، تحت اسم 


أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ حوالي 3 ساعات

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 9 ساعات

تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

منذ ساعة و 22 دقيقة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 12 ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 6 ساعات

كندة علوش: "الإخوان فشلوا في توريطي معاهم"

منذ ساعتين

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. الزمالك يقترب من كبرى صفقاته الصيفية

منذ 17 دقيقة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 6 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 8 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

نجم بيراميدز يلمح بانتقاله إلى الزمالك

12:41 ص

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»