افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية الفولكلورية في موسكو الأول من أغسطس

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر

تشهد موسكو في 1 أغسطس المقبل افتتاح معرض "روسيا متعددة القوميات" الذي تم تشكيله على أساس الصور الفوتوغرافية التي التقطها المصورون الذين تأهلوا للدور النهائي في مسابقة "أجمل بلد".

وقال ناطق باسم وكالة "تاس" الروسية إن المعرض سيفتتح في مجمع "روسيا هي تاريخي" التاريخي. وأوضح أن المعرض سيقدم 44  صورة فوتوغرافية تسلط الضوء على المناظر الطبيعية والفن المعماري والحيوانات البرية وحياة شعوب روسيا الكبيرة والصغيرة. وأضاف أن أعمال المعرض ستستمر لغاية 30 أغسطس المقبل.

وتنقسم مواضيع المعرض إلى 3 أقسام وهي "الطبيعة"، البشر"، "البيئة". ويقدم القسم الأول صورا فوتوغرافية تعكس مثلا جمال بركان ثائر في شبه جزيرة كامتشاتكا في أقصى شرق روسيا والمياه الزرقاء لنهر الدون والأبراج القديمة في منطقة إنغوشيا وضباب الصباح في غابات مقاطعة فلاديمير.

أما القسم الثاني فهو صور البورتريه للممثلين والممثلات من مختلف شعوب روسيا وبينهم شيوخ في جمهورية كرتشاي تشيركسيا بشمال القوفاز وصياد في جزيرة شيشين وأطفال في جمهورية نينيتس بشمال روسيا وغيرهم.

أما قسم البيئة فيعكس مشاكل ملحة تواجهها الطبيعة في بلادنا وخسائر يمكن ان يجلبها الإنسان لها.

يذكر أن المعرض يقام تحت رعاية الجمعية الجغرافية الروسية التي يترأسها وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو.

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