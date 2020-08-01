فايلر يعطي الضوء الأخضر لعودة أكرم توفيق

استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني بالنادي الأهلي، على عدم التعاقد مع نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق بيراميدز، والاكتفاء بعودة أكرم توفيق.













وقد قدم توفيق مستوى متميز مع الجونة خلال فترة إعارته، يجعل السويسري يعتمد عليه بدعم خط وسط الأهلي وعدم التعاقد مع أي لاعب آخر.









وبجانب رحيل حسام عاشور قائد الفريق عن خط الوسط، وذلك بنهاية الموسم الجاري.















