المطربة الأمريكية "Elise lebec" لـ"الفجر الفني": أعشق الجمهور المصري.. وسأزور مصر قريبا









وأشارت المطربة، إلى أنها تستعد لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدة على محبتها الشديدة لمصر وشعبها.



كانت إليز ليبيك، قد صرحت من قبل أنها تعشق الأماكن السياحية في مصر والتي لفتت انتباهها، وأبرزها مدينة الأقصر، والتي كانت المصدر الرئيسي للإلهام الكامل لألبومها “Origin”.



كما أوضحت أيضًا أنها تعشق معبد الكرنك، لتاريخه العريق ووجود طاقة إيجابية كبيرة بداخله، وهذا مايجعلها تقوم بزيارته بإستمرار دون أن تشعر بأي ملل.

أعربت المطربة الأمريكية إليز ليبيك، عن سعادتها الشديدة بحب الجمهور المصري لها ولأعمالها الفنية.وقالت إليز، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" إنها تحضر لعدة مفاجآت لجمهورها قريبًا.