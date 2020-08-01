تحذيرات مهمة من الأرصاد بشأن طقس اليوم السبت

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
الفجر
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا، بشأن حالة الطقس اليوم السبت، الموافق ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن البلاد تشهد طقسًا حارًا رطبًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، والسواحل الشمالية الغربية.

وأكدت الهيئة، أن شمال وجنوب الصعيد يشهد شديد الحرارة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل علي كافة محافظات القاهرة.

وحذرت الهيئة، المواطنين الخروج من المنزل، حرصا علي سلامتهم، لاسيما أن البلاد تشهد تقلبات جوية خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأشارت الهيئة، إلى أن البلاد تتأثر في تلك الفترة بامتداد مرتفع العروض الوسطى، ما يؤدي إلى وجود تقلبات جوية.

وكشفت الهيئة عن أبرز الظواهر الجوية السبت، والتي تتمثل في الشبورة المائية صباحًا، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانا والرياح مثيرة للأتربة، كما تكون نشطة رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

بيان بدرجات الحرارة
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
درجات الحرارة في القاهرة الصغرى 25 والعظمى 36
درجات الحرارة في شبين الكوم الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في طنطا الصغرى 24 والعظمى 34
درجات الحرارة في دمنهور الصغرى 24 والعظمى 33
درجات الحرارة في الإسكندرية الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في بلطيم الصغرى 25 والعظمى 32
درجات الحرارة في مطروح الصغرى 22 والعظمى 30
درجات الحرارة في السلوم الصغرى 22 والعظمى 32
درجات الحرارة في سيوة الصغرى 23 والعظمى 40
درجات الحرارة في بورسعيد الصغرى 26 والعظمى 32
درجات الحرارة في دمياط الصغرى 26 والعظمى 31
درجات الحرارة في الزقازيق الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في الإسماعيلية الصغرى 24 والعظمى 38
درجات الحرارة في السويس الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في العريش الصغرى 24 والعظمى 34 
درجات الحرارة في رفح الصغرى 23 والعظمى 33
درجات الحرارة في رأس سدر الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في نخل الصغرى 22 والعظمى 38 
درجات الحرارة في نويبع الصغرى 30 والعظمى 40 
درجات الحرارة في طابا الصغرى 30 والعظمى 38 
درجات الحرارة في كاترين الصغرى 25 والعظمى 35
درجات الحرارة في الطور الصغرى 26 والعظمى 35 
درجات الحرارة في شرم الشيخ الصغرى 29 والعظمى 42
درجات الحرارة في الغردقة الصغرى 30 والعظمى 40
درجات الحرارة في مرسى علم الصغرى 29 والعظمى 38
درجات الحرارة في الفيوم الصغرى 25 والعظمى 37
درجات الحرارة في بنى سويف الصغرى 25 والعظمى 38
درجات الحرارة في المنيا الصغرى 25 والعظمى 40
درجات الحرارة في أسيوط الصغرى 26 والعظمى 42
درجات الحرارة في سوهاج الصغرى 26 والعظمى 43
درجات الحرارة في قنا الصغرى 28 والعظمى 44
درجات الحرارة في الأقصر الصغرى 31 والعظمى 46 
درجات الحرارة في أسوان الصغرى 31 والعظمى 46 
درجات الحرارة في أبوسمبل الصغرى 29 والعظمى 44
درجات الحرارة في الوادي الجديد الصغرى 29 والعظمى 46
درجات الحرارة في شلاتين الصغرى 28 والعظمى 39
درجات الحرارة في أبو رماد الصغرى 28 والعظمى 39 
درجات الحرارة في حلايب الصغرى 30 والعظمى 36
درجات الحرارة في رأس حدربة الصغرى 30 والعظمى 35

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