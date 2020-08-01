رامي ربيعة: ندمان على العودة سريعا من الاحتراف.. كان لا بد أن أصبر

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:55 ص
بوابة الفجر
رقية صلاح


قال رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه ندمان على العودة من تجربته الاحترافية في سبورتينج لشبونة البرتغالي بشكل سريع مؤكدا بأنه كان يتوجب عليه الاستمرار فيها.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي :"استعجلت في العودة من الاحتراف ووكيلي كان سببًا في عودتي".

وأضاف :"رفضت اللعب مع فريق الرديف في فريق سبورتينج لشبونة".

وتابع :"ندمت على العودة سريعا من الاحتراف، وكان لا بد علي أن أصبر ولكن عدم المشاركة بشكل أساسي عجل بعودتي".

وأشار :" أبلغت وكيل أعمالي البرتغالي بأن لا يوجد لدي مشكلة ألعب في ناد أقل، لا أريد أكون موظف أريد المشاركة وأثبت نفسي ولا أكون احتياطي".

وواصل :"كان رده سنحضر لك عرض قبل شهر يونيو وفتح القيد، ولكني تفاجئت بأنهم لم يحضروا أي عرض".

وأتم :"كنت سعيد للغاية برغبة النادي الأهلي في عودتي، وأنهينا الاتفاق بشكل سريع وعدت إلى بيتي".

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