باريس سان جيرمان يعبر ليون بركلات الترجيح ويتوج ببطولة كأس الرابطة الفرنسية





كتب: حقق نادى باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب نظيره فريق ليون بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بين الفريقين فى الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي 0 / 0 على ملعب فرنسا الدولي بمدينة ليون.





وشهدت المباراة أداء متوسط بين الفريقين وسط تألق كبير من حارس ليون لوبيز الذي أنقذ فريقه أكثر من مرة أمام هجوم الفريق الباريسي نيمار و دي ماريا وايكاردي لتذهب المباراة لركلات الحظ التي ابتسمت لصالح الفريق الباريسي.





وبعد التتويج ببطولة الكأس يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا الإيطالي هذا الشهر فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.



