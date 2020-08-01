باريس سان جيرمان يعبر ليون بركلات الترجيح ويتوج ببطولة كأس الرابطة الفرنسية

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:15 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
 

كتب: حقق نادى باريس سان جيرمان فوزا صعبا على حساب نظيره فريق ليون بركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بين الفريقين فى الوقت الأصلي و الإضافي بالتعادل السلبي 0 / 0 على ملعب فرنسا الدولي بمدينة ليون.

وشهدت المباراة أداء متوسط بين الفريقين وسط تألق كبير من حارس ليون لوبيز الذي أنقذ فريقه أكثر من مرة أمام هجوم الفريق الباريسي نيمار و دي ماريا وايكاردي لتذهب المباراة لركلات الحظ التي ابتسمت لصالح الفريق الباريسي.

وبعد التتويج ببطولة الكأس يستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة أتالانتا الإيطالي هذا الشهر فى دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما يواجه نادى ليون الفرنسي نظيره فريق يوفنتوس الإيطالي الاسبوع المقبل ضمن منافسات إياب دور ثمن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كاس فرنسا باريس سان جير مان

أخبار تهمك

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

كندة علوش: "الإخوان فشلوا في توريطي معاهم"

منذ 36 دقيقة

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 10 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ أقل من ساعتين

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ حوالي 3 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 5 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

منذ ساعة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 4 ساعات

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

مانشستر يونايتد يتخطى ميلان في الكأس الدولية للأبطال

بعد خسارته أمام سان جيرمان.. كيف يصعد ليفربول لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا؟

قبل صدام ليفربول وتوتنهام.. تاريخ 6 نهائيات جمعت فريقين من نفس البلد في دوري أبطال أوروبا

بعد إجراء قرعة ثمن النهائي.. مواجهات بالجملة تحدث لأول مرة في دوري أبطال أوروبا

سواريز وراموس معلما فالفيردي.. نجم ريال مدريد يكرر ما فعله زميله ومواطنه

أخبار ريال مدريد اليوم: بيريز يهين بوجبا وصدمة كبرى للريال بعد التتويج بالسوبر و4 أرقام قياسية حطمها رفاق زيدان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»