بيتر ميمي يكشف مفاجأة بشأن مشهد الطائرة المقلة للإرهابي عشماوي في "الاختيار" (فيديو)

أوضح المخرج بيتر ميمي، أن مشهد وصول الإرهابي هشام عشماوي في مسلسل "الاختيار" تم تصويره في الطائرة الحقيقية التي أحضرته من ليبيا.





وأكد خلال حواره إلى برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أنه شعر بـ"الفخر" وهو في الطائرة وهو يصور هذا المشهد.





"الاختيار" يدور حول قصة حقيقية ويتناول حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث في مدينة رفح عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سينا.





المسلسل بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وإسلام جمال وسيناريو وحوار باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن إنتاج سينرجي.

