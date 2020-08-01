مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي

السبت 01/أغسطس/2020 - 02:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
بسام عبدالحميد
لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية للغربي بهجورة بنجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية زليتم بنجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع عامل سقط من أعلى كوبري
كما لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع محمد نصر الدين احمد، 24 عاما. عامل، بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي، كان مستقلا تروسيكل، كان يقوده شخص آخر، واصطدم التروسيكل بحافة الكوبري، واختل توازن العامل مما أسفر عن سقوطه من أعلى الكوبري، ومصرعه.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

آخر مستجدات كورونا في مصر:
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 1402 متعاف من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 39638 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 321 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 31 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 94078 حالة من ضمنهم 39638 حالات تم شفاؤها، و4805 حالات وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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