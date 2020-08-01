مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية للغربي بهجورة بنجع حمادي.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية زليتم بنجع حمادي.

انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

مصرع عامل سقط من أعلى كوبري

كما لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع محمد نصر الدين احمد، 24 عاما. عامل، بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.





وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي، كان مستقلا تروسيكل، كان يقوده شخص آخر، واصطدم التروسيكل بحافة الكوبري، واختل توازن العامل مما أسفر عن سقوطه من أعلى الكوبري، ومصرعه.





تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





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