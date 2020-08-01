مصرع عامل بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي

لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي شمالي محافظة قنا.





تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع محمد نصر الدين احمد، 24 عاما. عامل، بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.





وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي، كان مستقلا تروسيكل، كان يقوده شخص آخر، واصطدم التروسيكل بحافة الكوبري، واختل توازن العامل مما أسفر عن سقوطه من أعلى الكوبري، ومصرعه.





تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





مقتل شخص وإصابة 3 آخرين