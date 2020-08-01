مصرع عامل بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي
السبت 01/أغسطس/2020 - 02:46 ص
بسام عبدالحميد
لقي عامل مصرعه، اليوم الجمعة، إثر سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي شمالي محافظة قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع محمد نصر الدين احمد، 24 عاما. عامل، بعد سقوطه من أعلى كوبري نجع حمادي العلوي.
وكشفت التحريات الأولية، أن المتوفي، كان مستقلا تروسيكل، كان يقوده شخص آخر، واصطدم التروسيكل بحافة الكوبري، واختل توازن العامل مما أسفر عن سقوطه من أعلى الكوبري، ومصرعه.
تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
مقتل شخص وإصابة 3 آخرين
في سياق منفصل، قتل شخص، وأصيب 3 آخرين، اليوم الجمعة، في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية زليتم التابعة للوحدة المحلية للغربي بهجورة بنجع حمادي.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبوالمجد، إخطارًا، بمصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بقرية زليتم بنجع حمادي.
انتقلت قوة أمنية إلى مقر الواقعة، وتم نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات، التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.
على صعيد آخر، أصيب 5 طلاب، بجروح وكدمات، وسحجات بأجزاء بالجسم، إثر اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة بمركز أبو تشت، شمالي محافظة قنا.
تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء محمد أبو المجد، إخطارًا من مرفق الإسعاف، برئاسة الدكتور بدوي سعيد، بإصابة 5 أشخاص في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعمود إنارة على طريق أبو تشت الغربي في كوم يعقوب.
وقال مصدر بمرفق الإسعاف، إنه فور ورود بلاغ عن الحادث تم الدفع بسيارتي إسعاف لموقع البلاغ، وتبين عقب الوصول إصابة حسين محمود حسين، 12 عاما، بكسر في الفخذ الأيمن، ومحمد خالد حميد، 14 عاما، بكسر في الفخذ الأيمن، وحسن بهيج،17 عاما، بكسر في العمود الفقري، ومحمد رمضان عبيد، 17 عاما، بسحجات وكدمات متفرقة في أنحاء الجسم، فيما رفض المصاب الخامس النقل الى المستشفى.
نقل المصابون إلى مستشفى بهجورة بنجع حمادي، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.
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