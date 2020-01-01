مقتل جندي من المارينز الأمريكي وفقدان 8 آخرين في كاليفورنيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:56 م
بوابة الفجر
وكالات
لقى أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز مصرعه بينما عُد ثمانية آخرين من زملاءه مفقودين بعد تعرضهم لحادث أثناء مناورة تدريب في المحيط الهادئ على سواحل كاليفورنيا، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة.

وقالت البحرية عبر تغريدة لها على تويتر: "لقي فرد من مشاة البحرية مصرعه، اختفى 8 وأصيب اثنان بعد حادث في جنوب كاليفورنيا. لا تزال جهود البحث والإنقاذ مستمرة بدعم من البحرية وخفر السواحل".

ويرقد أحد المصابين في حالة حرجة والآخر حالته مستقرة، حسب القوات البحرية.

وجد الحادث على متن مركبة برمائية أثناء مناورة تدريب قرب جزيرة سان كليمنتي بمقاطعة لوس أنجليس وتملكها القوات البحرية الأمريكية.

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