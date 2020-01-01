مقتل جندي من المارينز الأمريكي وفقدان 8 آخرين في كاليفورنيا

لقى أحد عناصر مشاة البحرية الأمريكية المارينز مصرعه بينما عُد ثمانية آخرين من زملاءه مفقودين بعد تعرضهم لحادث أثناء مناورة تدريب في المحيط الهادئ على سواحل كاليفورنيا، حسبما أعلنت البحرية الأمريكية، اليوم الجمعة.