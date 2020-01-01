ارتفاع طفيف في اسعار النفط بدعم من خفض الولايات المتحدة الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة لتحقق مكاسب شهرية، مدعومة بأنباء عن أن تخفيضات إنتاج النفط الأمريكي في مايو كانت الأكبر على الإطلاق.

وجرت تسوية خام برنت بزيادة 37 سنتا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، إلى 43.31 دولار للبرميل.

وصعد الخام الأمريكي 35 سنتا، أو 0.9 بالمئة، إلى 40.27 دولار بعد نزوله 3.3 بالمئة في الجلسة السابقة، ليرتفع أيضا عن مستويات متدنية لم يشهدها منذ العاشر من يوليو تموز.

وسجل خام برنت صعودا للشهر الرابع على التوالي وسجل الخام الأمريكي ارتفاعا لشهر ثالث، إذ زاد كلاهما من قاعين في أبريل نيسان عندما كانت غالبية مناطق العالم في حالة إغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وبحسب تقرير شهري أصدرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الجمعة، هوى إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو أيار، إذ نزل بمقدار قياسي بلغ مليوني برميل يوميا إلى عشرة ملايين برميل يوميا.