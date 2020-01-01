لليوم الرابع على التوالي.. رقم قياسي جديد للوفيات بكورونا فلوريدا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:49 م
بوابة الفجر
د ب أ
سجلت ولاية فلوريدا الأمريكية 257 وفاة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، لتحطم بذلك الرقم القياسي، لليوم الرابع على التوالي، اليوم الجمعة.

ورغم أن الإصابات الجديدة في طريقها للانخفاض، إلا أن الولاية لا تزال تسجل حوالي 5300 إصابة جديدة، رغم أن الرقم يقل بمقدار النصف عن مستويات الذروة والارتفاعات القصوى التى سجلتها في الأسابيع الأخيرة.

وتجنبت الولاية، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة، خسائر كبرى فى الأرواح إلى حد كبير في وقت سابق، من تفشى الوباء.

ومع ذلك أصبحت الولاية بؤرة تفش كبيرة بأكثر من 6840 وفاة و 470 ألف إصابة، ثلثها قبل يونيو الماضي.

وسجلت الولايات المتحدة بأسرها أكثر من 150 ألف وفاة بالفيروس، وأكثر من 4.5 ملايين إصابة، مع ما يقرب من مليونى إصابة في يوليو الماضي وحده، وفق بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية .

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