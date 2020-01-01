نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:54 م
بوابة الفجر
علي نبوي

أكد رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أن كثرة تعرضه للإصابة يأتي بسبب مشاركته بشكل كبير في مرحلة الناشئين.


وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية الأهلي بأن السبب في كثرة تعرضه للإصابة هو مشاركته خلال مرحلة الناشئين مع أكثر من فريق.


وتابع بأن الأحمال الزائدة لم تظهر في وقت ما كنت في مرحلة الناشئين ولكن الأطباء أكدوا لي بأنني سأشعر بذلك عقب نهاية فترة النمو.


وأشار إلى أنه يعالج هذا الأمر من خلال الراحة السلبية أو الحصول على البروتينات الجديدة المتواجدة حاليا.


وأكمل عدم النوم بشكل جيد أيضا في مرحلة الناشئين بجانب أنني كنت أدرس في الثانوية العامة وكان من الصعب أن أنام بشكل كاف وهو ما يعد سببا أخر في إصابتي.


وأتم حديثه بأنه ليس مصابًا بإصابة مزمنة مثلما يُقال، وردي يكون دائما في الملعب، أما الإصابة المزمنة هي كثرة الإصابة في مكان واحد.

أخبار تهمك

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

منذ ساعة و نصف

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 5 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ حوالي 4 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يكشف السبب وراء كثرة تعرضه للإصابة

منذ أقل من ساعة

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 11 ساعة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 7 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 4 ساعات

كندة علوش: "الإخوان فشلوا في توريطي معاهم"

منذ 33 دقيقة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 10 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ أقل من ساعتين

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ ساعتين و 53 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

11:20 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»