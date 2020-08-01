مفتي الجمهورية: عيد الأضحى يوم العطاء والتقرب لله (فيديو)

السبت 01/أغسطس/2020 - 12:12 ص
مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
شيماء حسن
قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن يوم عيد الأضحى هو يوم العطاء والتضحية وبذل ما عند الإنسان من ماله ووقته، وبما يملك تقربًا لله عز وجل.

وأضاف علام، خلال تقديم برنامجه "حديث الروح"، المذاع على القناة الأولى المصرية، أن هذا اليوم فيه الصلاة والتكبير والذكر والعطاء للفقراء والمساكين وفيه الفرحة.

وهنأ مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري وجميع الشعوب العربية والإسلامية بمناسبة حلول "عيد الأضحى المبارك". 

ودعا مفتي الجمهورية في كلمته التي وجهها اليوم للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، إلى ضرورة الاستفادة من الدروس العظيمة التي يمكن أن نتعلمها من هذه الليالي العشر في كافة أمور حياتنا من الإخلاص لله في أعمالنا والاجتهاد فيها على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويعود بالخير على البلاد والعباد، وكذلك الوحدة والتآزر والتكامل بين المصريين جميعًا لرفعة مصرنا الحبيبة.
كما دعا مفتي الجمهورية إلى نبذ كل ما يدعو إلى الكراهية والشقاق، والأفكار الهدامة والمتطرفة التي ترهب الناس وتهدد أمن البلاد والعباد وتعيث في الأرض الفساد، كما دعا الأمة العربية والإسلامية إلى التعاون والاتحاد، ونبذ التنازع والخلاف والشقاق، لتفويت الفرصة على المتربصين بأمن الأمة واستقرارها، حتى تنال الأمة الإسلامية مكانتها اللائقة بين الأمم والشعوب.

وقال مفتي الجمهورية في كلمته: إن يوم العيد يمثل وسطية الدين؛ ففيه بهجة للنفس مع صفاء العقيدة، وإيمان للقلب، خاصة وأنه يأتي مع شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام وهي الحج. وأضاف مفتي الجمهورية أن فرحة العيد تشمل الغني والفقير، وفيه يتجلى التكافل والتآخي بين أفراد المجتمع، فالمواطنون يبسطون أيديهم بالجود والسخاء إلى إخوانهم الفقراء وتتحرك نفوسهم بالشفقة والرحمة، وتسري في قلوبهم روح المحبة والتآخي، فتذهب عن الناس الضغائن وتسودهم المحبة والمودة.

وأشار المفتي إلى أنه ينبغي علينا أن نستلهم معنى "العيد" الذي هو بمعنى الرجوع والعودة في أن نعيد إلى النفس البشرية صفاءها الفطري وأخلاقها الحميدة، فنفس الإنسان في الأساس نفس صافية ونقية؛ مما ينعكس بالضرورة على السِلمْ المجتمعي. ودعا فضيلة المفتي المصريين والمسلمين جميعًا إلى التوسعة على الأهل والأبناء وإدخال السرور إلى قلوبهم في العيد، كما وجههم إلى صلة الأرحام والتزاور فيما بينهم حتى تسود مشاعر الحب والأخوة والمودة بين الناس جميعًا.

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