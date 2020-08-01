استرداد 4 آلاف متر من أراضي الدولة في كفر الشيخ

السبت 01/أغسطس/2020 - 01:30 ص
حملة الإزالة
حملة الإزالة
عمرو الشامي
قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم تنفيذ 33 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمركز ومدينة الحامول، استكمالًا لأعمال الموجة الـ 16، وتم هدم وتدمير هناجر وسور مبنى بالطوب على مساحة 4000 متر بمركز ومدينة كفر الشيخ، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين، مشيدًا بالتنسيق الكامل مع اللواء خالد العزب، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، ومختلف جهات الولاية والوحدات المحلية ومراكز وأقسام الشرطة بنطاق المحافظة، لتنفيذ أعمال الإزالة الفورية لأي تعديات أولًا بأول لاسترداد حق الشعب والدولة في أراضيها.

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ملف التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتعامل معها بكل الحسم والحزم بنطاق محافظات الجمهورية وانطلاق الموجة 16 لإزالة التعديات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن تلك الموجة تشمل الحالات التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين لأوضاعها، والحالات التي لم تستكمل باقي الإجراءات من سداد رسوم الفحص والمعاينات، وكذلك الحالات التي لا تنطبق عليها شروط التقنين، والحالات التي أقرت لجان البت بعدم انطباق شروط التقنين عليها وأنها غير قابلة للتقنين، مؤكدًا علي المتابعة اليومية مع جميع رؤساء المراكز والمدن بما تم على أرض الواقع.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن أجهزة المحافظة خلال الفترة الماضية قامت بإزالة كافة أشكال التعدي، وأن تنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن هذه الموجة، مشددًا على اتخاذ الإجراءات الحاسمة حيال كافة أشكال التعديات على أراضي الدولة تطبيقًا للقانون بالحسم والحزم، حفاظًا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

جدير بالذكر؛ انطلقت فعاليات الموجة الـ 16 لإزالة التعديات يوم 8 يوليو ومستمرة حتى 31 يوليو الجاري بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وأن عملية المتابعة تتم علي مدار اليوم من خلال غرفة عمليات المحافظة.

فيما كثفت محافظة كفر الشيخ من تعقيم كافة المؤسسات والمنشآت الحكومية وخاصة الخدمية منها، وكذلك التسديد علي الالتزام بقرارات رئاسة الوزراء والخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات قبل الدخول لأي مؤسسة حكومية، وكذلك في وسائل المواصلات، كإجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد،، وكذلك القضاء عليه
استرداد 4 آلاف متر من أراضي الدولة في كفر الشيخ
استرداد 4 آلاف متر من أراضي الدولة في كفر الشيخ
استرداد 4 آلاف متر من أراضي الدولة في كفر الشيخ
استرداد 4 آلاف متر من أراضي الدولة في كفر الشيخ

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كفر الشيخ الفجر إزالات أراضي الدولة

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