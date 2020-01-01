عاجل .. آبل تزيح أرامكو السعودية من صدارة قائمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية

دفع ارتفاع أسهم أبل عملاق التكنولوجيا الأمريكية في تعاملات اليوم بالبورصة الأمريكية، إلى تصدره قائمة الشركات الأعلى من حيث القيمة السوقية بعدما سجل قيمة سوقية على اثر تلك الارتفاعات بلغت نحو 1.84 تريليون دولار.

وقفز سهم أبل بعد أعلان نتائج إيجابية عن الشركة في تعاملات اليوم بنسبة 10% رابحا نحو 40.28 دولار ليصل إلى مستويات سعرية 425.04 دولار للسهم الواحد.

وتراجعت في قائمة أكبر الشركات المدرجة في الأسواق العالمية للمركز التاني شركة أرامكو السعودية للنفط، تلتها أمازون بقيمة سوقية 1.58 تريليون دولار، ثم مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.55 تريليون دولار، بعدها الفابت بقيمة