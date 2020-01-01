احتجاج المئات في البرتغال على مقتل ممثل أسودعلى يد مسن (صور)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:58 م
بوابة الفجر
رويترز
احتشد مئات من المحتجين المناهضين للعنصرية بأحد الميادين الرئيسية في لشبونة اليوم الجمعة، للمطالبة بالعدالة لبرونو كاندي، وهو ممثل أسمر البشرة بالرصاص بالعاصمة البرتغالية قبل أيام.

وقالت الشرطة إن رجلا أبيض في الثمانينيات من عمره قتل كاندي (39 عاما)، وهو من أصل غيني بعدة طلقات.

واحتجزت السلطات المشتبه به انتظارا للمحاكمة، ولم توضح الشرطة الدافع وراء الهجوم.

وقالت عائلة كاندي إن المشتبه به هدد بقتله قبل ثلاثة أيام من الحادث، وأنه وجه له إهانات عنصرية.

وقالت صوفيا رودريجز (32 عاما) خلال مشاركتها في الاحتجاج: "لماذا نحن هنا ونعجز عن العيش في سلام؟ نحن نعمل وندفع الضرائب. لماذا يقتلون السود دوما؟".

ورفع المحتجون لافتات تقول "العدالة!" و"العنصرية تقتل!".

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