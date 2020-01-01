محمد رمضان يحقق رقمًا قياسيًا عبر يوتيوب

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يستمر النجم محمد رمضان في حصد نجاحات منقطعة النظير من خلال أعماله الدرامية والغنائية، والتي تتخطى أرقام قياسية من حيث نسب المشاهدة عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات يوتيوب.



حيث أعلن رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن وصول عدد متابعي قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب لأكثر من 10 مليون محب له، كما أعلن عن وصول عدد مشاهدات الفيديوهات الحاصة به عبر يوتيوب إلى أكثر من 3 بليون مشاهدة.





من جانب آخر، حقق رمضان خلال الماراثون الرمضاني المنصرم نجاحا كبيرا بمسلسل البرنس، والذي تدور أحداثه المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.



يذكر أن مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجي.