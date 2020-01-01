ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

الجمعة 31/يوليه/2020 - 11:20 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل بحثه عن المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل واعد في كرة القدم وذلك بعد أن تغيرت سياسة النادي الملكي في السنوات الأخيرة.


وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب عن كثب بنوا بدياشيلي موكيناي نجم دفاع موناكو الفرنسي والبالغ من العمر 19 عامًا.


وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم المدافع الشاب الملقب بفاران الجديد يسيل لعاب زين الدين زيدان، حيث أن النادي الملكي حريص جداً على التعاقد مع بدياشيلي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بدياشيلي ليكون المدافع الرابع في الفريق في الموسم المقبل بجانب رافائيل فاران وسيرجيو راموس وميليتاو.


وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بدياشيلي هو من خريجي موناكو ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 46 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر.

أخبار تهمك

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 7 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 8 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ حوالي 3 ساعات

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

منذ أقل من نصف ساعة

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 9 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ حوالي 3 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

منذ ساعة و نصف

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 7 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ ساعتين و 25 دقيقة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:06 م

في أول أيام العيد.. الصحة تسجل 321 حالة إيجابية لفيروس كورونا.. و31 وفاة

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

03:15 م

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»