ريال مدريد يخطط لضم خليفة فاران

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد يواصل بحثه عن المواهب الصاعدة التي ينتظرها مستقبل واعد في كرة القدم وذلك بعد أن تغيرت سياسة النادي الملكي في السنوات الأخيرة.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن ريال مدريد يراقب عن كثب بنوا بدياشيلي موكيناي نجم دفاع موناكو الفرنسي والبالغ من العمر 19 عامًا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن النجم المدافع الشاب الملقب بفاران الجديد يسيل لعاب زين الدين زيدان، حيث أن النادي الملكي حريص جداً على التعاقد مع بدياشيلي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع بدياشيلي ليكون المدافع الرابع في الفريق في الموسم المقبل بجانب رافائيل فاران وسيرجيو راموس وميليتاو.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن بدياشيلي هو من خريجي موناكو ويلعب مع الفريق الأول منذ عام 2018 وخاض مع الفريق 46 مباراة في جميع البطولات وسجل هدف وصنع هدف آخر.