مدرب الأهلي السابق: الشناوي يسعى للحفاظ على حراسة مرمى منتخب مصر لـ 10 سنوات قادمة

قال طارق سليمان مدرب حراس مرمى فريق الأهلي السابق إن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يعمل جاهدا من أجل حماية عرين النادي الأحمر ومنتخب مصر لمدة 10 سنوات قادمة.

وأضاف سليمان في تصريحات تلفزيوينة عبر قناة النادي الأهلي بأن الشناوي يركز جيدًا منذ انضمامه إلى النادي الأهلي، ونجح في حجز مكان أساسي له في تشكيل الفريق بعد المجهود الكبير الذي بذله.

وتابع بأن الشناوي يؤدي التدريبات بشكل قوي ويركز جيدًا في تدريباته ويعرف جيدا ما يُطلب منه وما له وما عليه وحريض على أن يكون دائما الحارس رقم 1 .

وأشار إلى أن تمديد الشناوي لتعاقده مع النادي الأهلي يعد أمرًا رائعًا فسيمنحه تركيز أكبر في الفترة المقبلة، كما أنه يعلم بأن النادي لن يرفض احترافه حال تلقيه عرضا مميزًا.

وأكمل حديثه بأن حراسة مرمى منتخب مصر على مدار التاريخ تكون من النادي الأهلي باستثناء بعض الفترات.