كندة علوش تُعلق على أزمتها بخصوص حذف "جوجل" لاسم فلسطين من خرائطها



وقالت علوش في لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " مكنش قصدي، ولم اجد اي غضاضة في الاعتذار، لا اقصد اي حاجة على الاطلاق".



وسبق وأن قالت علوش في اعتذارها على السوشيال ميديا "بعتذر لكل من فهم كلامي بشكل خاطئ.. في تويتة سابقة كتبتها اليوم وحذفتها منذ قليل، لأن البعض حملها تفسيرات حتمًا لم أكن أقصدها".



وكان المنشور التي قامت الفنانة كندة علوش، بحذفه، يحتوي على هذه الكلمات: "اليوم عم نعيش زمن فيه خبر القبض على فتاة التيك توك أهم ألف مرة وبياخد تفاعل أكتر من خبر إزالة اسم فلسطين من خرائط جوجل.. #فلسطين".



من ناحية أخرى كشف كندة، عن الاسم الذي ينادي به الفنان عمرو يوسف لابنته في المنزل نظرًا لشقاوتها وحبها للكرة، قائلًا "عمرو بيناديها بـ "ياواد يا حودة". وقالت "بحاول دايما البسها واشيكها بفستان، وبعد دقيقة واحد الاقي شعرها اتنكش واتحولت".



تستعد الفنانة كندة علوش حاليًا لتصوير أحدث أعمالها الفنية، حيث أنها تشارك في مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ضي القمر".



وبدأت المخرجة مريم الأحمدي إستئناف تصوير حلقات مسلسل "إلا أنا" مرة آخرى بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا. وسيكون الفنان محمد علاء البطل بحكاية "ضي القمر" أمام الفنانة كندة علوش، وذلك بعد التعاقد معه.



والجدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين سينرجي وشركة أروما.



وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة"

تحدث الفنانة السورية كند علوش عن أزمتها الأخيرة واضطرارها للاعتذار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذلك لحذفها منشورًا بخصوص حذف "جوجل"، لاسم فلسطين من خرائطها.