روسيا تعزز الرقابة على الحدود مع بيلاروسيا

أعلنت سفارة بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن تلقيها إبلاغا من الجانب الروسي بضرورة تعزيز مينسك وموسكو مراقبة عبور الحدود بين البلدين.

أعلنت سفارة بيلاروسيا، اليوم الجمعة، عن تلقيها إبلاغا من الجانب الروسي بضرورة تعزيز مينسك وموسكو مراقبة عبور الحدود بين البلدين.