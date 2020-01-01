وزير الصحة الجزائري: الوضع في المستشفيات يتحسن بشكل ملحوظ

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجمعة، إن الوضع في مستشفيات البلاد "مستقر وفي تحسن ملحوظ ومتزايد".

قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجمعة، إن الوضع في مستشفيات البلاد "مستقر وفي تحسن ملحوظ ومتزايد".

وأكد الوزير الذي زار بعض مستشفيات العاصمة بمناسبة عيد الأضحى، أن الوضع على مستوى المستشفيات سجل بفضل الإجراءات الجديدة للتكفل بالمصابين بكورونا "استقرارا وتحسنا متزايدا".

وأكد الوزير الذي زار بعض مستشفيات العاصمة بمناسبة عيد الأضحى، أن الوضع على مستوى المستشفيات سجل بفضل الإجراءات الجديدة للتكفل بالمصابين بكورونا "استقرارا وتحسنا متزايدا".

وأوضح أن "الضغط الذي كانت تشهده المستشفيات قد انخفض بعد توفير الأسرة" نتيجة التدابير الجديدة.

وأوضح أن "الضغط الذي كانت تشهده المستشفيات قد انخفض بعد توفير الأسرة" نتيجة التدابير الجديدة.