وزير الصحة الجزائري: الوضع في المستشفيات يتحسن بشكل ملحوظ

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:34 م
بوابة الفجر
وكالات
قال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد اليوم الجمعة، إن الوضع في مستشفيات البلاد "مستقر وفي تحسن ملحوظ ومتزايد".

وأكد الوزير الذي زار بعض مستشفيات العاصمة بمناسبة عيد الأضحى، أن الوضع على مستوى المستشفيات سجل بفضل الإجراءات الجديدة للتكفل بالمصابين بكورونا "استقرارا وتحسنا متزايدا".

وأوضح أن "الضغط الذي كانت تشهده المستشفيات قد انخفض بعد توفير الأسرة" نتيجة التدابير الجديدة.

واعتمدت وزارة الصحة منذ 10 يونيو الماضي استراتيجية سمحت بتوفير أكثر من 3000 سرير إضافي منذ مطلع شهر يونيو، ليرتفع عددها إلى 13395 سريرا، فضلا عن رفع القدرات ووسائل العلاج بتوفير المزيد من وسائل الكشف والحماية.

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