محكمة أمريكية تسقط حكم الإعدام عن منفذ تفجير ماراثون بوسطن

قررت محكمة استئناف فدرالية أمريكية اليوم الجمعة إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن الذي أسفر عام 2013 عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.

قررت محكمة استئناف فدرالية أمريكية اليوم الجمعة إسقاط حكم الإعدام عن جوهر تسارناييف، منفذ تفجير ماراثون بوسطن الذي أسفر عام 2013 عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة أكثر من 280 آخرين.