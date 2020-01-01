أسعار الذهب تستقر في مصر وتسجل ارتفاعات جديدة على المستوي العالمي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:24 م
سعر الذهب
سعر الذهب
الفجر الاقتصادي

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرار مع اغلاق محلات الصاغة للاحتفال بعيد الأضحي، بينما  سجل  السعر العالمي للذهب مزيد من الأرتفاعات  ليقترب من تحقيق افضل أداء له في اربع سنوات.

 

وقال إيهاب واصفي إن أسعار الذهب في مصر استقرت  في تعاملات اليوم الجمعة مع توقف محلات الصاغة عن البيع؛ لتسجل 747.40 جنيه لجرام عيار 18، وقيمة 872 جنيه لجرام عيار 21، ونحو 996 جنيه لجرام عيار 24.


وأضاف أن سعر الجنيه الذهب وصل إلى نحو 6976 جنيه.

 الذهب يرتفع في الأسواق العالمية:

وفي الأسواق العالمية التى تحدد على أثارها مصر أسعار الذهب، فقد  ارتفع سعر  الذهب يوم الجمعة ليحوم قرب أعلى مستوياته على الإطلاق، إذ أثار تراجع الدولار وأرقام اقتصادية سلبية من كل حدب وصوب نزوحا نحو المعدن الأصفر الذي يُعتبر ملاذا آمنا. 2016.

وصعدت الفضة 2.3 بالمئة إلى 24.08 دولار للأوقية (الأونصة) وتتجه لزيادة شهرية بحوالي 33 بالمئة، وهي الأعلى على الإطلاق في إحصاءات تعود لعام 1982، مدعومة بالطلب الاستثماري والصناعي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1971.83 دولار للأوقية في حين جرت تسوية الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بزيادة واحد بالمئة إلى 1985.9 دولار.

وصعدت الأسعار لأعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار يوم الثلاثاء، وهي مرتفعة عشرة بالمئة منذ بداية الشهر.

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