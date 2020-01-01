أفشة محتفلًا بذكرى انضمامه للأهلي: شرف عظيم ارتداء قميص نادي القرن في إفريقيا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:20 م
بوابة الفجر
علي نبوي

 

عبر محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بعد مرور عام على انضمامه إلى القلعة الحمراء، قادمًا من بيراميدز.

 

أفشة غرد عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" :"زي النهارده السنه اللي فاتت كان اول يوم ليا داخل اسوار اعظم نادي في الكون #النادي_الأهلي".

 

وأضاف :"الخطوة اللي كنت بتمناها من اول يوم بدأت العب كرة ، كان حلم كبير ليا و لكل أهلي".

 

وتابع :"وبحمد ربنا و بشكره في كل لحظه علي تحقيق الحلم ده بعد تعب سنين كتير ".

 

وزاد :"شرف عظيم ليا ارتداء تيشيرت نادي القرن في أفريقيا ، مسئوليه كبيره جدا و ان شاء الله ابذل كل جهدي مع زمايلي عشان نحافظ علي مكانة نادينا ونساهم في زيادة بطولات النادي علي كل المستويات".

 

وأكمل :"اخيرا حابب اشكر كل الناس اللي وثقت فيا عشان اوصل للمكان العظيم ده و بشكر كل جماهير النادي الاهلي اللي بتساندني دايما و بإذن الله اكون عند حسن ظنهم.. الأهلي_فوق_الجميع".

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