ميدو يعلق على مد فترة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:10 م
بوابة الفجر
علي نبوي

يرى أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لمصر المقاصة بأن مد عمل اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري لأربعة أشهر مقبلة يعتبر انتصار للدولة المصرية.

 

ميدو غرد عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر" :"مد الفيفا للجنه الخماسية لاربعة أشهر هو انتصار كبير للدولة المصرية التي حاربت من اجل ان يتم الدعوة لجمعية عمومية بالتصنيف الجديد".

 

وأضاف :"وهو مايعني ان الانتخابات القادمة سيصوت فيها ٩٥ نادي فقط وهو اكبر انتصار على الفاسدين الذين حاولوا جاهدين مع الفيفا ان يشارك في الانتخابات ٢٢٥ نادي!!".

وزاد :"قصر التصويت على ٩٥ نادي هو اول خطوه للاصلاح وهو قرار استقتل البعض على عدم تنفيذه!! الكرة المصرية تأخذ خطوات للامام نحو الاصلاح والدولة المصرية بقرار اليوم تثبت انها اقوى من اي شخص".

 

وأكمل :"٩٥ نادي معناه جمعية عمومية محترمة مش هتختار عضو بعشوه ولا بياته!! ده معناه مجلس ادارة اتحاد قوي واشخاص يستحقوا ادارة الكرة المصرية".

 

وأتم حديثه :"وداعا لأندية الكباب والكفتة".


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