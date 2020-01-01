الفيفا يهنئ أبو ريدة بعيد الأضحى المبارك

الجمعة 31/يوليه/2020 - 10:05 م
بوابة الفجر
نجوى مصطفى

تلقى المهندس هاني أبو ريدة عضو المجلس الأعلى بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، خطابا من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وفاطمة سامورا سكرتير عام الاتحاد، يهنئانه خلاله بحلول عيد الأضحى المبارك.


وتمنى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا في خطابه دوام الصحة لأبو ريدة بعد تهنئته بعيد الاضحى المبارك مع أمنيات بقضاء أوقات سعيدة مع الأهل والأصدقاء داخل مصر وتعافي مصر والعالم من آثار وباء كورونا كوفيد ١٩.


ويعتبر المهندس هاني أبو ريدة من الشخصيات البارزة والمؤثرة في فيفا وكاف معا، حيث يعد أقدم عضوا بالاتحاد الدولي، ويمتلك باعا طويلا من العمل في الاتحادين، ويرتبط بعلاقات قوية يسودها كل أنواع الحب والاحترام مع كافة المسئولين في كاف وفيفا وكل الاتحادات القارية.

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