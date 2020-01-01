على رأسهم القمة.. الأهلي يفقد نجم الفريق في 5 مباريات بسبب الإصابة

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:59 م
بوابة الفجر
محمد الصو

 

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة خالد محمود، غياب ياسر إبراهيم مدافع الفريق، عن مباريات فريقه لمدة 3 أسابيع بسبب الإصابة.

 

وتعرض إبراهيم لإصابة قوية بجزع في الرباط الخارجي بمفصل الكاحل خلال مواجهة الجونة الودية، التي انتهت بفوز الأهلي بخماسية مقابل هدفين.

 

ويخوض الأهلي خلال هذا الفترة 5 مباريات ، وبالتالي سيغيب عنهم المدافع المتألق مؤخرا، وهي كالتالي:

 

الأهلي يلتقي مع إنبي يوم أغسطس في أنطلاقة الأحمر بالدوري، وبالتالي سيغيب عنها ياسر ابراهيم.

 

أيضا سيغيب اللاعب عن مواجهتي الانتاج الحربي "14 أغسطس"، وأسوان 17 أغسطس.

 

ثم تحل مباراة القمة أمام الزمالك، يوم 22 أغسطس، اللاعب سيكون أتم شفائه لكن مشاركته غير مضمونة، لانه سيكون عاد إلى الملاعب.

 

المباراة الأخيرة المتوقع غياب ياسر إبراهيم عنها ستكون أمام الجونة في 26 أغسطس المقبل.

 

ومن المقرر أن يكون اللاعب جاهزًا، خلال مباراة فريقه أمام الوداد البيضاوي المغربي، المحدد لها سبتمبر المقبل في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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