قبل الجولة الأخيرة للكالتشيو.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تلعب غدا السبت ١ أغسطس ٥ مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والختامية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

 

وتعتبر أهم اللقاءات بين مباريات الغد من الدوري الإيطالي الممتاز مباراة يوفنتوس وروما ومباراة أتالانتا وإنتر ميلان ومباراة لاتسيو ونابولي.

 

وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

 

1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 79نقطة.

3-أتلانتا 78نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.

أخبار تهمك

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا

منذ ساعة الا ربع

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ ساعة

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 5 ساعات

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 7 ساعات

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ أقل من ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ أقل من ساعتين

برشلونة يخطط لضم ويليان

منذ نصف ساعة

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

08:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»