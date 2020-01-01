قبل الجولة الأخيرة للكالتشيو.. تعرف على جدول ترتيب الدوري الإيطالي

تلعب غدا السبت ١ أغسطس ٥ مباريات ضمن منافسات الجولة الثامنة والثلاثين والختامية من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

وتعتبر أهم اللقاءات بين مباريات الغد من الدوري الإيطالي الممتاز مباراة يوفنتوس وروما ومباراة أتالانتا وإنتر ميلان ومباراة لاتسيو ونابولي.

وجاء جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز كالآتي:

1-يوفنتوس 83 نقطة.

2- إنتر ميلان 79نقطة.

3-أتلانتا 78نقطة.

4-لاتسيو 75 نقطة.

5-روما 64 نقطة.

6-ميلان 60 نقطة.

7- نابولي 59 نقطة.

8-ساسولو 48 نقطة.

9-بارما 46 نقطة.

10-هيلاس فيرونا 46 نقطة.

11-بولونيا 46 نقطة.

12-فيورنتينا 43 نقطة.

13-كالياري 42 نقطة.

14-أودينيزي 42 نقطة.

15-سامبدوريا 41 نقطة.

16-تورينو 39 نقطة.

17-جنوى 36 نقطة.

18-ليتشي 32 نقطة.

19-بريشيا 24 نقطة.

20-سبال 20 نقطة.