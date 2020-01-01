بعد ذبحه 3 عجول.. مسيحي العمرانية: العيد مناسبة لنشر التسامح (صور)

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في لفتة تجمع بين المحبة والتسامح، والوحدة الوطنية، قام روماني أبو زكري، "رجل قبطي" من أحد شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة، بتوزيع اللحوم على جيرانه.





وشارك "الرجل القبطي" المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وذبح ثلاث عجول، في مشهد يعبر عن المودة والتسامح بين المسيحين والمسلمين، وإنه لا يقتصر على المسلم فقط.



وقال "روماني" إنه منذ فترة يحرص على مشاركة المسلمين افراحهم وأعيادهم، لمنع التعصب الديني بين المسلم والمسيحي.



وأضاف "روماني أبو زكري" أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.



وأوضح أنه يقوم سنويا بذبح الأضحية على الجيران سواء المسلم والمسيحي وليس ديانة واحدة فقط، قائلًا "أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب مشاركة اخواتنا المسلمين افراحهم، لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة".



وأكد أبو زكري، أنه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.

