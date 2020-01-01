بعد ذبحه 3 عجول.. مسيحي العمرانية: العيد مناسبة لنشر التسامح (صور)
الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:48 م
إسماعيل منطاوي تصوير/ بلال أحمد ومصطفى الديب
في لفتة تجمع بين المحبة والتسامح، والوحدة الوطنية، قام روماني أبو زكري، "رجل قبطي" من أحد شوارع العمرانية بمحافظة الجيزة، بتوزيع اللحوم على جيرانه.
وشارك "الرجل القبطي" المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وذبح ثلاث عجول، في مشهد يعبر عن المودة والتسامح بين المسيحين والمسلمين، وإنه لا يقتصر على المسلم فقط.
وقال "روماني" إنه منذ فترة يحرص على مشاركة المسلمين افراحهم وأعيادهم، لمنع التعصب الديني بين المسلم والمسيحي.
وأضاف "روماني أبو زكري" أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.
وأوضح أنه يقوم سنويا بذبح الأضحية على الجيران سواء المسلم والمسيحي وليس ديانة واحدة فقط، قائلًا "أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب مشاركة اخواتنا المسلمين افراحهم، لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة".
وأكد أبو زكري، أنه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.
وشارك "الرجل القبطي" المسلمين فرحتهم بعيد الأضحى المبارك، وذبح ثلاث عجول، في مشهد يعبر عن المودة والتسامح بين المسيحين والمسلمين، وإنه لا يقتصر على المسلم فقط.
وقال "روماني" إنه منذ فترة يحرص على مشاركة المسلمين افراحهم وأعيادهم، لمنع التعصب الديني بين المسلم والمسيحي.
وأضاف "روماني أبو زكري" أن العيد يعد مناسبة طيبة لنشر التسامح والتراحم والمحبة بين الناس وبعضهم البعض، وصلة الرحمة، وإعانة الفقراء والمساكين بالتوسع عليهم وإدخال البهجة والسرور على نفوسهم.
وأوضح أنه يقوم سنويا بذبح الأضحية على الجيران سواء المسلم والمسيحي وليس ديانة واحدة فقط، قائلًا "أنا أشعر بسعاده خاصة، بسبب مشاركة اخواتنا المسلمين افراحهم، لأن ذلك يدل على المحبة التى تجمع بين الناس، بغض النظر عن الديانة".
وأكد أبو زكري، أنه دائما ما يقدم التهنئة للأخوة في عيد الفطر والأضحى، موضحًا أن عيد الأضحى يأتى هذا العام في ظروف استثنائية يمر بها العالم أجمع وليست مصر فقط، مما يزيد من الشعور بالمسؤولية والتعاون المشترك بين جميع فئات المجتمع حتى تمر تلك الأزمة بسلام.
كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، أرسل برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاء نص البرقية كالتالي:
الإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.
دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.
كما بعث قداسته برقية هنأ فيها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:
بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.
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