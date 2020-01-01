الإمارات تطلق مشروعها السنوي لتوزيع كسوة العيد ومعونات في اليمن

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:35 م
بوابة الفجر
وكالات
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مشروعها الخيري السنوي لتوزيع كسوة العيد على الأسر المتعففة في محافظة تعز، ضمن سلسة المساعدات المختلفة التي تقدمها دولة الإمارات للشعب اليمني في شتى المجالات الخدمية والمجتمعية والتنموية.

ووزع فريق الهيئة كسوة العيد على 400 أسرة في قرى الثوباني في مديرية المخا بمحافظة تعز في الساحل الغربي، ليشاركوا أقرانهم فرحة العيد.

وحضر التوزيع مندوب الهلال الأحمر الإماراتي وطاقم المساعدات الإنسانية وعدد من أعضاء السلطة المحلية.

وأعربت الأسر المستفيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات على هذه اللفتة الإنسانية في هذه الأيام المباركة والتي أدخلت الفرحة في نفوس أطفالهم في العيد.

ومن جهة ثانية، سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بمناسبة عيد الأضحى المبارك قافلة مساعدات إغاثية إلى قرية السوادية النائية في مديرية الوازعية وعدد من المناطق تضمنت 50 طناً من المواد الغذائية، توزعت على 500 سلة من المواد الاستهلاكية الضرورية و500 كرتون من التمور الإماراتية، استفادت منها 500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود المتواصلة من دولة الإمارات دعماً للشعب اليمني الشقيق في المناطق الريفية والنائية والفقيرة ضمن قوافل الدعم المستمرة لأهالي الساحل الغربي.

وعبرت الأسر المستفيدة عن امتنانها وشكرها لدولة الإمارات على هذه المعونات الإنسانية لتكتمل الفرحة في عيد الأضحى المبارك، معربة عن تقديرها لجهود فريق الهلال الأحمر الإماراتي في الوصول إلى قراهم.

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