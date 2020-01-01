كندة علوش: عمرو بينادي حياة بـ"يا واد يا حودة"

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كشف الفنانة كندة علوش، عن الاسم الذي ينادي به الفنان عمرو يوسف لابنته في المنزل نظرًا لشقاوتها وحبها للكرة، قائلًا "عمرو بيناديها بـ "ياواد يا حودة".

وقالت كندة في لقائها ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": "بحاول دايما البسها واشيكها بفستان، وبعد دقيقة واحد الاقي شعرها اتنكش واتحولت".

تستعد الفنانة كندة علوش حاليًا لتصوير أحدث أعمالها الفنية، حيث أنها تشارك في مسلسل "إلا أنا" في حكاية "ضي القمر".

وبدأت المخرجة مريم الأحمدي إستئناف تصوير حلقات مسلسل "إلا أنا" مرة آخرى بعد توقفه بسبب أزمة فيروس كورونا.

وسيكون الفنان محمد علاء البطل بحكاية "ضي القمر" أمام الفنانة كندة علوش، وذلك بعد التعاقد معه.

والجدير بالذكر أن مسلسل "إلا أنا "إشراف عام على الكتابة عبير سليمان، قصة يسرى الفخرانى، وهو تعاون إنتاجى بين سينرجي وشركة أروما.

وتدور أحداثه في 60 حلقة، وهو عبارة عن مجموعة من القصص المستقلة، كل قصة منها تدور 10 حلقات، وتسرد تلك القصص وقائع وأحداث حقيقية فى معظمها تتعرض لموضوعات تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة، وتتناول موضوعات مهمة مثل (الصمت الزوجى - طموح وكفاح المرأة والعنف ضد المرأة ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة"

وفي تصريحات سابقة استعادت النجمة السورية كندة علوش ذكرياتها من مسلسل أشواك ناعمة. حيث شاركت جمهورها بصورة من المسلسل وعلقت قائله: ذكريات المدرسة، مسلسل الأشواك الناعمة. شاركت كندة في عدة أعمال سورية ومصرية، وكانت أعمالها المصرية موفقة جدا.

من هذه الأعمال مسلسلات أهل كايرو، ونيران صديقة وكان من ضمن فريق الممثلين عمرو يوسف، وحجر جهنم، ودلع بنات، إضافة إلى أفلام هيبتا، ولا مؤاخذة، والاصليين.

من ناحية آخرى شاركت كنده مع زوجها عمرو يوسف في عدة أعمال وأبرزها مسلسل "عد تنازلي"، وبعد المسلسل أعلنا الثنائي ارتباطهما، مما جعل البعض يستنتج أن قصة حبهما بدأت فى المسلسل.



