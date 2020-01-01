المغرب يسجل ارتفاعا في الإصابات والوفيات اليومية بكورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 1063 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة.

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الجمعة، تسجيل 1063 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين بالفيروس إلى 24322 حالة.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "هسبريس" المغربية.

وأشارت الوزارة إلى تسجيل 7 وفيات خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة ضحايا الفيروس إلى 353 حالة وفاة في عموم البلاد، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم" عن صحيفة "هسبريس" المغربية.