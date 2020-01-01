فرنسا تسجل أكثر من 1300 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:28 م
بوابة الفجر
رويترز
سجلت السلطات الصحية الفرنسية 1346 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي الإصابات 187919 حالة.

وهذا هو اليوم الثالث على التوالي، الذي يزيد فيه عدد الإصابات اليومية الجديدة عن 1300 في أعلى معدل منذ أواخر أبريل.

وقالت وزارة الصحة الفرنسية، إنه يوجد 371 شخصا في وحدات العناية المركزة، بسبب المرض بما يشكل انخفاضا بعشرة مرضى عن الرقم السابق.

وارتفع العدد أمس الخميس، مريضا واحدا عن الأربعاء، بما يشكل أول زيادة يومية بعد تراجع يومي منذ التاسع من أبريل.

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