برشلونة يخطط لضم ويليان

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:30 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام بريطانية أن برشلونة يخطط للتعاقد مع البرازيلي ويليان نجم تشيلسي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن النجم البرازيلي ينتهي عقده مع البلوز في صيف 2021.


وأكدت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن كلا من تشيلسي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني وإنتر ميامي الأمريكي قدموا عروضاً رسمية من أجل التعاقد مع النجم البرازيلي البالغ من العمر 31 عامًا.


وأفادت الشبكة البريطانية بأن عرض برشلونة تبلغ مدته 3 مواسم، حيث أن النادي الكتالوني يتفهم رغبة النجم البرازيلي بينما يعتبر إنتر ميامي صاحب العرض الأكبر مادياً وتبلغ مدته 3 مواسم ونصف.


وأشارت الشبكة البريطانية إلى أن تشيلسي كان قد قدم عرضًا للنجم البرازيلي تبلغ مدته عامين ولكن النجم البرازيلي رفض هذا العرض كونه يريد عقداً لمدة 3 سنوات كما أن وكيل أعماله أكد على وجود عروض للنجم البرازيلي.

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