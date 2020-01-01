روسيا على موعد لزيادة طاقة تكرير النفط

أفدت بيانات من رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز يوم الجمعة بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا روجعت بالزيادة بنسبة تسعة بالمئة في أغسطس آب مقارنة مع خطة سابقة إلى 2.282 مليون طن.

وأظهرت البيانات أنه جرى أيضا تعديل طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بالخفض بنسبة 3.1 بالمئة في يوليو تموز من خطة سابقة إلى 2.498 مليون طن.

يعود التعديل لطاقة تكرير النفط المتوقفة في يوليو تموز وأغسطس آب بشكل كبير إلى تعديل مدد الصيانة بالمصافي.