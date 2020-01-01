روسيا على موعد لزيادة طاقة تكرير النفط

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:13 م
بوابة الفجر
رويترز

أفدت بيانات من رفينيتيف أيكون وحسابات لرويترز يوم الجمعة بأن طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا روجعت بالزيادة بنسبة تسعة بالمئة في أغسطس آب مقارنة مع خطة سابقة إلى 2.282 مليون طن.

وأظهرت البيانات أنه جرى أيضا تعديل طاقة تكرير النفط الأساسية المتوقفة في روسيا بالخفض بنسبة 3.1 بالمئة في يوليو تموز من خطة سابقة إلى 2.498 مليون طن.

يعود التعديل لطاقة تكرير النفط المتوقفة في يوليو تموز وأغسطس آب بشكل كبير إلى تعديل مدد الصيانة بالمصافي.

 

أخبار تهمك

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 5 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 7 ساعات

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ ساعة و نصف

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ ساعة الا ربع

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

تحرك جديد من الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا

منذ 37 دقيقة

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

08:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»