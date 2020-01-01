تحرك جديد من الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:16 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

أكدت تقارير صحفية، أن النادي الأهلي يسعى لتقديم التماسا جديدا لاتحاد الكرة، من أجل تخفيف عقوبة محمود كهربا، والتي وقعت عليه بعد أحداث السوبر المصري.

 

وتقوم إدارة الأهلي بدراسة الموقف والاستعداد لتقديم التماس لتخفيف العقوبة التي سبق ووقعتها لجنة الانضباط التابعة للاتحاد المصري لكرة القدم بإيقاف اللاعب حتى نهاية الموسم الجاري، قبل أن يتم تخفيض العقوبة إلى 10 مباريات فقط بسبب أحداث السوبر المصري قبل عدة أشهر في الإمارات.

 

وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي إن ناديه يرغب في تقديم التماس جديد لاتحاد الكرة، مُعلقًا: "بعد أحداث مباراة السوبر قدمنا مستندات لاتحاد الكرة، وعلى ضوء هذه القرارات قرروا تخفيف العقوبة، موضحًا: نرغب في تقديم التماس جديد خلال الفترة المقبلة".

 

وانضم محمود كهربا لصفوف الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، وشارك في عدد من المباريات على الصعيد المحلي والإفريقي قبل فترة توقف الدوري الحالية بسبب "جائحة" كورونا.

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