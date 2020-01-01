"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون ميزانية 2021 بـ1,3 تريليون دولار

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون يخصص للسنة المالية 2021 التي تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر، 1.3 تريليون دولار.

وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون يخصص للسنة المالية 2021 التي تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر، 1.3 تريليون دولار.

وتضمنت مشاريع الميزانية، تخصيص 1.3 تريليون دولار لـ96٪ من الإنفاق الحكومي بما يشمل وزارات الدفاع، والعمل، والصحة والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتجارة، والعدل، والطاقة، والمالية والنقل وغيرها.

وتضمنت مشاريع الميزانية، تخصيص 1.3 تريليون دولار لـ96٪ من الإنفاق الحكومي بما يشمل وزارات الدفاع، والعمل، والصحة والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتجارة، والعدل، والطاقة، والمالية والنقل وغيرها.