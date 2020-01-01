"النواب" الأمريكي يقر مشروع قانون ميزانية 2021 بـ1,3 تريليون دولار

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
وافق مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون يخصص للسنة المالية 2021 التي تبدأ اعتبارا من 1 أكتوبر، 1.3 تريليون دولار.

ونالت حزمة مشاريع القوانين تأييد 217 من المشرعين، وعارضها 197.

وتضمنت مشاريع الميزانية، تخصيص 1.3 تريليون دولار لـ96٪ من الإنفاق الحكومي بما يشمل وزارات الدفاع، والعمل، والصحة والخدمات الاجتماعية، والتعليم، والتجارة، والعدل، والطاقة، والمالية والنقل وغيرها.

وخلال ذلك، فإن أكثر من نصف هذه الأموال مخصصة لوزارة الدفاع بما يشمل زيادة رواتب العسكريين بنسبة 3٪ وإنفاق 9.3 مليار دولار على شراء 91 مقاتلة من طراز F-35، و22.3 مليار دولار لشراء تسع سفن جديدة، و758 مليون دولار للتخفيف من آثار وباء الفيروس التاجي الجديد على الصناعات الدفاعية في البلاد.

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