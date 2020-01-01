حماية المستهلك: السيسي بدأ يفكر في رفاهية المصريين (فيديو)

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:02 م
شيماء حسن
وصف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مبادرة تشجيع المنتج المحلي بـ"العبقرية"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يفكر في رفاهية المصريين. 

وقال فرج في لقائه عبر فضائية "سي بي سي اكسترا": "عدينا مرحلة تقديم الخدمات إلى رضا المصريين أنفسهم ورفع رضاهم"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة عبارة دعم للمواطن بنسبة 10% عبارة عن 200 جنيه لكل فرد، على بطاقة التموين بحد أقصى 1000.

وأضاف "الفلوس دي مش هياخدها المستهلك فلوس، ولكن هياخدها خصم على السلع، لأن لو المواطن أخد فلوس التضخم هيرتفع، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تتضمن 10% خصما مقدمة من المصانع، كما أن وزارة المالية تدعم المواطن بـ10% أخرى

وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عدد الشركات المشاركة في المبادرة 1700 شركة بواقع 4000 سلعة، بينها سلع معمرة مثل المنتجات الجلدية والملابس وتجهيز المنازل.

وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدًا الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني.

وبحسب ما ذكر محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك مكونًا أساسيًا من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار الوزير إلى أن المبادرة ستسهم أيضا في تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، إلى جانب زيادة كميات السلع المباعة من خلال المحال التجارية والسلاسل التجارية، وكذا تعميق الشمول المالي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مجلس الوزراء كورونا فيروس كورونا حماية المستهلك بوابة الفجر الفجر التج المحلى

أخبار تهمك

كارثة.. علماء: انتهاء كوكب الأرض قريبا.. وفرصة النجاة 10%

منذ أقل من ساعتين

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

منذ ساعة و نصف

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

منذ حوالي 7 ساعات

الشروط كاملة.. كيف تصل مصر لـ"صفر" كورونا؟

منذ حوالي 8 ساعات

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ يوم

ملامح تشكيل الزمالك لموقعة الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

منذ ساعتين و 52 دقيقة

تحرك جديد من الأهلي لتخفيف عقوبة كهربا

منذ 36 دقيقة

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

منذ ساعة الا ربع

تطورات صفقة رمضان صبحي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

ميركاتو 2020.. الزمالك يتراجع وينسحب من صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

سر رفض زيدان ضم نجم برشلونة السابق

منذ حوالي 4 ساعات

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

منذ حوالي 4 ساعات

شيريهان تحتفل بعيدة ميلاد ابنتها الصغيرة تالية القران الكريم

منذ حوالي 5 ساعات

فنانة مصرية شهيرة في الشارع بعد انهيار منزلها.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

قرار مفاجئ في الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"المالية": خصم 10% إضافي لحاملي البطاقات التموينية (فيديو)

"المالية" تكشف حجم ما تتحمله الدولة في مبادرة تشجيع المنتج المحلي

إطلاق "مبادرة الرئيس" لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك الأحد المقبل

ألف جنيه على بطاقة التموين.. تفاصيل مبادرة الرئيس لتشجيع المنتج المحلي

أكثر من 4 آلاف سلعة.. تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك (فيديو)

تخفيض الأسعار لـ20%.. تعرف على تفاصيل مبادرة تحفيز الاستهلاك

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:15 م

انهيار مفاجئ لأحد السدود في السودان يدمر أكثر من 600 منزل

لا تخرجوا.. الأرصاد تحذر من طقس ثاني أيام العيد

09:05 م

3 رسائل صادمة من الصحة العالمية عن "كورونا".. تعرف عليها

06:13 م

بعد عرضي بيراميدز والاتحاد.. فايلر يرفض رحيل جوهرة الأهلي

07:00 م

كر وفر ومصابين في مشاجرة دامية بالمنيا

08:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»