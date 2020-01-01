حماية المستهلك: السيسي بدأ يفكر في رفاهية المصريين (فيديو)

وصف الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، مبادرة تشجيع المنتج المحلي بـ"العبقرية"، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأ يفكر في رفاهية المصريين.





وقال فرج في لقائه عبر فضائية "سي بي سي اكسترا": "عدينا مرحلة تقديم الخدمات إلى رضا المصريين أنفسهم ورفع رضاهم"، لافتًا إلى أن هذه المبادرة عبارة دعم للمواطن بنسبة 10% عبارة عن 200 جنيه لكل فرد، على بطاقة التموين بحد أقصى 1000.





وأضاف "الفلوس دي مش هياخدها المستهلك فلوس، ولكن هياخدها خصم على السلع، لأن لو المواطن أخد فلوس التضخم هيرتفع، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تتضمن 10% خصما مقدمة من المصانع، كما أن وزارة المالية تدعم المواطن بـ10% أخرى





وأشار القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى أن عدد الشركات المشاركة في المبادرة 1700 شركة بواقع 4000 سلعة، بينها سلع معمرة مثل المنتجات الجلدية والملابس وتجهيز المنازل.





وجهزت الحكومة حملة إعلانية للمبادرة، وسيتم بدء البث بكافة وسائل التواصل غدًا الخميس، كما أنه تم الانتهاء من الموقع الإلكتروني للمبادرة ومتاح به خاصية الشراء الإلكتروني.





وبحسب ما ذكر محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، تستهدف المبادرة توفير هذه السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال مدتها التي تبلغ 3 أشهر، بما يسهم في ارتفاع الرضا العام ورفع مستوى معيشة المواطن، وتشجيع المنتج المحلي، وتحفيز الاستهلاك مكونًا أساسيًا من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي.



