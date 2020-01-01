مسؤول: واشنطن ستنشر 1000 جندي في بولندا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك اليوم الجمعة، أن واشنطن ستنشر ألف جندي على الأقل في بولندا وستشرف على القوات في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك اليوم الجمعة، أن واشنطن ستنشر ألف جندي على الأقل في بولندا وستشرف على القوات في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وقال بلاشزاك لإذاعة "يدينكا" العامة: "سيتم نشر ألف جندي جديد على الأقل في بلادنا وستكون لدينا قيادة أميركية في بولندا. ستشرف هذه القيادة على الجنود المنتشرين في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

وقال بلاشزاك لإذاعة "يدينكا" العامة: "سيتم نشر ألف جندي جديد على الأقل في بلادنا وستكون لدينا قيادة أميركية في بولندا. ستشرف هذه القيادة على الجنود المنتشرين في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي".