مسؤول: واشنطن ستنشر 1000 جندي في بولندا لتعزيز الجناح الشرقي للناتو

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:30 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشزاك اليوم الجمعة، أن واشنطن ستنشر ألف جندي على الأقل في بولندا وستشرف على القوات في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

وقال بلاشزاك لإذاعة "يدينكا" العامة: "سيتم نشر ألف جندي جديد على الأقل في بلادنا وستكون لدينا قيادة أميركية في بولندا. ستشرف هذه القيادة على الجنود المنتشرين في الخاصرة الشرقية لحلف شمال الأطلسي".

وكان وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أفاد الأربعاء بأن البنتاغون سيعيد 6400 عسكري من ألمانيا وسينقل نحو 5600 إلى دول أخرى في حلف الأطلسي بينها إيطاليا وبلجيكا فيما من شأن الانسحاب الأميركي أن يخفض عدد العسكريين في ألمانيا إلى نحو 24 ألفا.

وشدد إسبر على أن الخطوة جزء من خطة أوسع لإعادة نشر القوات الأميركية حول العالم للتعامل بشكل أفضل مع التهديدات الرئيسية التي تشكلها روسيا والصين.

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