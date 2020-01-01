اجتماع هام للبنك المركزي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحي

تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، بعد انتهاء اجازة العيد في يوم 13 أغسطس القادم لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والاقتراض، مع ارتفاع التوقعات بإن يكون قرارها الأقرب التثبيت.

وقرر البنك المركزي الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 25.9 ٪و25.10 ٪و75.9٪على الترتيب في آخر اجتماع للجنة السياسات النقدية.

وكان البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ خلال أزمة كورونا لمواجهة التداعيات السلبية من الأزمة على الاقتصاد.

وتوقعت بحوث شركة بلتون أن يكون قرار البنك المركزي الأقرب نحو التثبيت، خاصة وأن النسبة التى خفض بها سعر الفائدة خلال تكفيه أن لا يتخذ إجراءات تخفيض آخري حتى نهاية العام