الشؤون الإسلامية تجيب على استفسارات الحجاج آليا وبعشر لغات

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:23 م
بوابة الفجر
وكالات
أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، مواصلتها تقديم خدماتها لحجاج بيت الله الحرام، والإجابة على استفساراتهم في ما يتعلق بالحج.

وأوضحت الوزارة، أن "الخدمة التي تقدمها على مدار الساعة، تأتي في إطار جهودها في توعية وتبصير حجاج بيت الله الحرام بأعمال ومناسك الحج ضمن خطتها لهذا العام".

وأشارت، أن "الخدمات تشمل بيان صفة الحج والعمرة وأنواع النسك وكل ما يتعلق باستفسارات الحجاج والمعتمرين، بعشر لغات عالمية هي: العربية، الإنجليزية، الفرنسية، التركية، الهندية، الأوردو، الهوسا، الإندونيسية، البنغالية، الأمهرية".

وعملت الوزارة منذ بدء موسم الحج بكامل طاقاتها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال ما وفرته من تجهيزات ووسائل تقنية حديثة في المرافق التي يتوافد عليها ضيوف الرحمن وعبر المواقع والمنصات الإلكترونية، التي تحقق من خلالها التباعد المكاني والبروتوكولات الصحية لسلامة الحاج.

وأطلقت الوزارة، خدمة "روبوت الفتوى الإلكتروني"، لتقديم خدمة الفتاوى الشرعية والاستشارات الدينية لضيوف الرحمن، بكل ما يتعلق بالحج وأحكامه، ضمن الجهود التوعوية المتنوعة، التي تقدمها.

وبينت الشؤون الإسلامية، أن "الهدف من خلال تقنية الروبوت الآلي، هو توظيف التقنية لتقديم الفتوى والاستشارات الشرعية، وتحقيقا للبروتوكولات الصحية وتطبيقا لقرار التباعد الاجتماعي".

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