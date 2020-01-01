رسمياًً.. نابولي يعلن ضم فيكتور أوسيمين

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن تعاقده مع النيجيري فيكتور أوسيمين قادما من ليل الفرنسي في صفقة انتقال دائم.

وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي، أن أوسيمين بدأ مسيرته من خلال أكاديمية في مدينة لاجوس النيجيرية، قبل أن ينضم لنادي فولفسبورج الألماني عقب بلوغه 18 عاما.

وأضاف النادي الإيطالي أن اللاعب النيجيري قضى موسم 2017 / 2018 في ألمانيا، قبل أن ينتقل إلى فريق شارلروا البلجيكي على سبيل الإعارة في الموسم التالي، حيث سرعان ما أظهر قدراته العالية هناك بتسجيله 20 هدفا في 36 مباراة خاضها.

وانضم أوسيمين لنادي ليل في صيف عام 2019، حيث شارك في 38 مباراة مع الفريق وسجل 18 هدفا.

ويحتل نابولي المركز السابع برصيد 59 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي، مع تبقي مرحلة واحدة على نهايته.