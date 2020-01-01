الزمالك يضغط على إدارة المصري لحسم صفقة وادي

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
حسام مجدي

 

تبحث إدارة الزمالك تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد، بناءا على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

 

الزمالك يضغط لضم محمود وادي

 

كشفت مصادر صحفية داخل نادي الزمالك، عن محاولة مسؤولو الكرة بالفريق الكروي الأول، ضم المهاجم الفلسطيني محمود وادي، لاعب المصري البورسعيدي، في الميركاتو الصيفي.

 

من جانبه أوضحت المصادر، أن إدارة الزمالك تحاول بطل الطرق إقناع، مسؤولي المصري البورسعيدي، بالتخلي عن محمود وادي في الموسم الجديد.

 

وفي سياق متصل، رحب المهاجم الفلسطيني محمود وادي، بفكرة الرحيل إلى نادي الزمالك، خلال الفترة المقبلة مطلع الانتقالات الصيفية.

 

موعد مباراة الزمالك الأولى في الدوري المصري

 

وفي سياق متصل، من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك الأولى بعد عودة الدوري المصري، أمام فريق المَصري البورسعيدي ، في السادس من أغسطس المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ14.

 

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