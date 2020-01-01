الخدمات البيطرية تُقدم نصائح الذبح السليم.. اعرفها

في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" تم إتخاذ إجراءات صارمة من الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضي.





حيث تم تطبيق جميع التدابير الوقائية والإجراءات الإحترازية داخل المجازر بداية من عمليات التطهير والتعقيم قبل الذبح لكل الأدوات وإنتهاءًا من أعمال الذبح، حيث يجب أن تكون عمليات التعقيم والتطهير بالماء والصابون والكلور والإلتزام الإجباري لكل العاملين بالمجازر بإرتداء الكمامات والقفازات " الجوانتي" وتنفيذهم جميع الإجراءات الوقائية.





ومن ناحية أخرى قدمت الخدمة البيطرية نصائح مهمة للمواطنين لعملية الذبح السليم خلال أيام عيد الأضحى المبارك الأربعة يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة وللوقاية من فيروس كورونا المستجد إلى جانب الوقاية من أمراض أخطر من كورونا قد تنتقل من الأضاحي للمواطنين.





وترصد بوابة "الفجر" أبرز نصائح الذبح السليم كما أوضحت الخدمات البيطرية في النقاط التالية:





1- يجب على كل المواطنين القيام بالذبح داخل المجازر بهدف ضمان سلامة اللحوم إلى جانب منع إنتقال الأمراض المزمنة من الأضحية للمواطنين وتوجد أمراض تعد أكثر خطرًا وفتكا من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ويمكن أن تنتقل من الأضحية للمواطنين مثل مرض السل والإجهاض المعدي والدودة الشريطية.





2- يُمكن لجميع المواطنين على مستوى جميع محافظات الجمهورية خلال أيام عيد الأضحى المبارك عند قيامهم بذبح الأضاحي داخل المجازر في حالة وجود مخالفات بالشوارع أو خارج المجازر أن يقوموا بالإبلاغ من خلال أرقام تليفونات الخط الساخن لوزارة الزراعة بالإضافة إلى خدمات التواصل الفوري الإلكتروني على الواتساب مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على تليفون 01558626681 01558626682

وذلك بهدف الحفاظ على صحة المواطنين وخدمتهم.





3- يجب على كل مواطن إرتداء القفازات " الجوانتي" خلال عملية الذبح ثم القيام بإلقائه والتخلي عنه بعد إتمام الذبح مباشرة إلى جانب إرتداء ملابس من الممكن الإستغناء عنها تمامًا بعد إكتمال عملية الذبح.



