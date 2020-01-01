إبراهيموفيتش يقترب من الاستمرار مع ميلان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش حسم مصيره بالبقاء في صفوف ميلان الإيطالي، حيث ينتهي عقده الحالي مع الروسونيري عقب نهاية الموسم الحالي.





وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن إبراهيموفيتش سيوقع على عقد تبلغ مدته عام واحد مع ميلان براتب يبلغ قدره 4 ملايين يورو سنويًا.





وأفادت الصحيفة الإيطالية إلى أن الشكوك كانت تحوم حول استمرار إبراهيموفيتش في ميلان لمدة موسم آخر ولكن تجديد عقد سيتفانو بيولي وآداء الفريق المذهل بعد فترة التوقف جعل النجم السويدي يقرر البقاء.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن إبراهيموفيتش البالغ من العمر 38 عامًا إنضم إلى ميلان في يناير الماضي مجانًا وخاض مع ميلان حتى الآن 19 مباراة في جميع البطولات وسجل 10 أهداف وصنع 5 أهداف آخرين.