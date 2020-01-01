مني زكي تهنئ جمهورها بعيد الأضحى

الجمعة 31/يوليه/2020 - 09:45 م
منى زكي
منى زكي
سيدة صادق

شاركت الفنانة مني زكي جمهورها بصور لها وذلك لتهنئ جمهورها بعيد الأضحي عن طريق حسابها الشخصي في موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

كانت "مني" ترتدي " فستان كحلي فاتح وإعتمدت علي تسريحة شعر جذابة حيث تركت شعرها البني الكيستنائي منسدلاً علي كتفيها وإستخدمت نظارة شمس أضافت لأناقتها المميزة.

قامت "مني" بالتعليق على الصورة قائلة ."عيد اضحي مبارك..كل سنة و انتم طيبين" ‏Happy Eid Everyone".

يشار إلى أن "منى" قدمت العديد من الأفلام منها الحب الأول، القتل اللذيذ، طول الليالي، أفريكانو، مافيا، من نظرة عين، خالتي فرنسا، سهر الليالي، دم الغزال، أبو علي، تيمور وشفيقة، ولاد العم، إحكي يا شهرزاد، أسوار القمر.

يذكر أن "ذكي"شاركت في العديد من المسلسلات منها ليالي الحلمية، العائلة، الزواج على طريقتي، عدل الأيام، ضد التيار، أسرار خاصة، زيزينيا، الدوائر المغلقة، الضوء الشارد، إمر إزالة، وجع البعاد، لحظات حرجة.

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