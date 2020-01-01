مقاتلة روسية تعترض طائرة استطلاع أمريكية فوق البحر الأسود

الجمعة 31/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن مقاتلة "سو-27" تابعة لها، اعترضت طائرة تجسس أمريكية فوق مياه البحر الأسود.

وأضافت الوزراة، أن الطائرة الأمريكية، ابتعدت عن الحدود الروسية فور اقتراب المقاتلة منها.

وأشارت الوزارة إلى أنه في 31 يوليو تم اكتشاف هدف جوي يقترب من أجواء روسيا فوق المياه المحايدة في البحر الأسود، وعلى الفور انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27"، لاعتراضه.

وتابعت: "اقتربت المقاتلة الروسية على مسافة آمنة من الهدف الجوي، وحددته على أنه طائرة استطلاع إلكتروني تابعة للبحرية الأمريكية ومن طراز EP-3E".

وقد حكمت محكمة روسية، يوم الخميس، على طالب أمريكي بالسجن تسع سنوات بعد إدانته بتهمة تعريض حياة اثنين من ضباط الشرطة للخطر بعد اعتقالهما له بعد حفلة في موسكو.

واتهم الادعاء "ريد" بالقبض على ضابط شرطة كان خلف عجلة القيادة في سيارة بعد اعتقاله في 15 أغسطس. وقالوا، إن ذلك تسبب في انحراف السيارة بشكل خطير. كما تم اتهامه بتكليف ضابط ثان، حسبما أوردت وكالة "رويترز".

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